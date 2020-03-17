Девочке пришлось отказаться от чистки зубов из-за редкой болезни

Девочка из Англии не чистит зубы и питается через трубку из-за редкой болезни — расщелины гортани. Об этом сообщает издание Daily Star.

Шей Уинн (Shai Winn) родилась весом всего 1,3 килограмма и провела первые недели своей жизни в отделении для недоношенных детей. Когда мать девочки Линдси (Lindsey) забрала ее домой, оказалось, что девочка кашляет каждый раз во время грудного кормления. Это вызвало беспокойство женщины.

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В конце концов, ей пришлось бросить работу менеджером по продажам, чтобы заботиться о дочери, которая постоянно простужалась, страдала от инфекций дыхательных путей и пневмонии.

Когда Шей было полтора года, врачи обнаружили у нее расщелину гортани — редкое состояние, когда кожа между пищеводом и трахеей не закрывается, и образуется дыра. Из-за этого еда и жидкость поступали в легкие Шей и вызывали инфекции. Девочке не стали проводить опасную хирургическую операцию и вставили назогастральную питательную трубку. «Они поместили ее через ее нос в желудок — это было ужасно. Шей кричала. Мы провели три дня в больнице, чтобы научиться кормить ее», — сказала Линдси.

Сейчас девочке десять лет. Она до сих пор живет с питательной трубкой в организме и не может чистить зубы, так как есть риск, что она случайно проглотит воду или случайно достанет или повредит трубку. Кроме того, у Шей бывают эпизоды, когда она перестает узнавать окружающих, в том числе свою мать. Девочке приходится пользоваться инвалидным креслом.

Линдси организовала благотворительный фонд «Улыбка Шей», чтобы помогать другим детям, которым приходится питаться через трубку.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет, Таиланд, дантисты удалили 18 гнилых зубов изо рта юного пациента. Его мать Супатра Тумклин (Supatra Tumklin) объяснила, что когда-то у сына был желудочный грипп, и врачи рекомендовали лечить его соевым молоком.

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