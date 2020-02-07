Маленькая девочка «окаменела» из-за редкой болезни

Маленькая девочка из индийского района Дантевада, штат Чхаттисгарх, «окаменела» из-за редкого заболевания, делающего кожу похожей на камень. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семилетняя Раджешвари (Rajeshwari) больна неизлечимым эпидермолитическим ихтиозом. Ее руки, ноги и большую часть спины покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую. Из-за них девочке больно ходить и сидеть. Так как в Дантеваде нет хороших больниц, ребенку приходится ездить на обследования в город.

Ихтиоз не опасен для жизни, но пациентам приходится терпеть его симптомы всю жизнь. Из-за сниженного потовыделения люди с этой болезнью чаще получают тепловые удары, а трещины в коже делают их уязвимее для инфекций. Кроме того, зачастую у них ослаблены зрение или слух.

Обычно ихтиоз наследуется от одного из родителей, но может быть и приобретенным на фоне других проблем со здоровьем. Больные ихтиозом вынуждены тратить на уход за кожей несколько часов в день.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Орисса десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни — ламеллярного ихтиоза. Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую змеи.

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