Конституционный суд решил отказаться от практики «друзей суда»

Конституционный суд России решил отказаться от института «друзей суда» с 28 января 2021 года. Об этом в четверг, 4 февраля, со ссылкой на специалиста по конституционному праву Ольгу Кряжкову сообщает РБК.

По данным Кряжковой, Конституционный суд исключил параграф 34.1, в котором говорилось о предоставлении научными организациями и специалистами в области права направлять заключения по рассматриваемым судом делам. В 2017 году суд пошел на то, чтобы регламентировать институт, поэтому решение о его ликвидации специалистам в области права кажется неожиданным.

До появления «друзей суда» общественные организации отправляли свои заключения судье-докладчику, имеющему право приобщить документ к делу. Суд не оставлял эти заключения без внимания.

Юристы утверждают, что в текстах постановлений Конституционного суда регулярно звучат идеи из меморандумов «друзей суда». Кряжкова уверена, что после отмены параграфа 34.1 направить свое мнение общественные организации и юристы так же смогут, но вероятность его рассмотрения теперь крайне мала. Это подрывает доверие к решениям Конституционного суда.