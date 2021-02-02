Глава Симоновского суда сообщил о принятом в прошлом году решении об отставке

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин решил уйти в отставку в 2020 году, это не связано с делом Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), ходатайство об изменении наказания по которому рассматривает этот суд на выездном заседании. Об этом сам Детишин 2 февраля сообщил ТАСС.

По словам Детишина, некоторые СМИ опубликовали материалы, в которых его уход в отставку связали с рассмотрением Симоновским судом представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в отношении Навального. Детишин подчеркнул, что это «не связанные между собой события».

Он также сообщил, что решение о завершении карьеры «было принято мной еще в конце 2020 года, поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года». В связи с этим Детишин 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи.

«28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда», — отметил он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Прокурор на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. После этого суд ушел в совещательную комнату. Как ожидается, он огласит свое решение около 20:00 по московскому времени.