Барак Обама назвал жену иконой стиля и растрогал пользователей сети

Бывший президент США Барак Обама назвал свою жену Мишель иконой стиля и растрогал пользователей сети. Об этом сообщает Buzzfeed.

Во время видеоконференции с книжными магазинами Mahogany Books и Very Smart Brothas Book Club организаторы встречи задали вопрос политику о наряде его супруги, в котором она появилась на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В ответ Обама озвучил свои слова, адресованные жене несколько дней назад: «Я сказал: "Послушай, детка, ты великолепна. Знаешь, я прекрасно понимаю, почему ты — икона стиля"».

Монохромный образ цвета бургунди Мишель Обамы на церемонии был разработан дизайнером Сергио Хадсоном (Sergio Hudson). Она была одета в водолазку с высоким горлом, брюки свободного кроя с ремнем с золотой пряжкой и длинное пальто. Ее образ дополнили лодочки на каблуке с острым носом, черные кожаные перчатки и темная защитная маска.

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Слова бывшего президента США порадовали пользователей сети, и они принялись обсуждать отношения супругов в комментариях под материалом. «Не имеет значения, что вы думаете о них как о политиках, но вы не можете отрицать, что эта пара просто безупречна», «Я бы хотел, чтобы наш следующий президент и его семья были такими же прекрасными», «Обожаю их», — писали они.

В январе пользователи сети оценили внешний вид внуков нового президента США Джо Байдена на торжественной церемонии инаугурации. Согласно материалу, 20-летняя Мейзи появилась на мероприятии в шелковом розовом платье с изображением сердец бренда Rodarte за 1575 долларов (115 тысяч рублей). 21-летняя Финнеган пришла на инаугурацию в коралловом платье с пайетками на черных бретелях марки Markarian.