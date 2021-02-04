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Россия сочла цензурой санкции Украины против оппозиционных каналов

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: РИА Новости

Россия сочла цензурой и примером недобросовестной конкуренции санкции Украины против оппозиционных каналов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что такие действия идут вразрез с украинскими законами и международными обязательствами по защите свободы слова. Захарова напомнила, что в рамках предвыборной кампании президент страны Владимир Зеленский, напротив, обещал уважать принципы языкового многообразия и свободы слова.

«Вопреки всему этому Украина продолжает скатываться к тоталитарной модели управления с насильственной украинизацией», — заключила она.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.

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