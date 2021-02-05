Мужчины ограбили магазин Chanel на десятки миллионов рублей и попали на видео

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Злоумышленники ограбили бутик французского модного дома Chanel на десятки миллионов рублей и попали на видео. Ролик появился на сайте издания New York Post.

Согласно материалу, инцидент произошел около двух часов дня в магазине люксового бренда в Нью-Йорке в районе Сохо.

На размещенных кадрах видно, как группа мужчин врывается в бутик, хватает несколько сумок люксового бренда, игнорируя просьбы продавцов остановиться, и покидает здание. Отмечается, что на улице их ожидал автомобиль Audi без номеров, на котором они скрылись с места преступления.

Как сообщает издание, общая сумма украденных аксессуаров составила 160 тысяч долларов (12 миллионов рублей). Сотрудники правоохранительных органов еще не арестовали подозреваемых в краже.

В октябре 2020 года россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео. Мужчина в лыжной маске и черном костюме разбил витрину в Ставрополе, затем проник внутрь и выбрался наружу с манекеном в руках.