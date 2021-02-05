Испугавшаяся инопланетян россиянка разобрала квартиру на кирпичи

Жительница города Щелково Московской области разобрала на кирпичи свою квартиру в многоэтажном жилом доме. Россиянка объяснила масштабный ремонт тем, что испугалась инопланетян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На ремонт в квартире женщины пожаловались ее соседи. В течение нескольких месяцев они слышали громкие звуки, а потом заметили в подъезде мешки с кирпичами. Оказалось, что за это время собственница одной из квартир полностью разобрала на части перегородки комнат, полы, вентиляционные каналы, добралась до несущих конструкций и выкинула унитаз.

Вскоре жильцы увидели у себя в квартирах трещины и обеспокоились, что из-за повреждения несущих стен многоэтажка может рухнуть. Они также пожаловались на неприятный канализационный запах. Позже выяснилось, что, избавившись от унитаза, женщина стала сливать отходы в вентиляцию. В итоге собственники написали заявление в психиатрический диспенсер и попросили решить проблему. Приехавшие на вызов медики забрали жительницу на лечение.

На данный момент в пустующей квартире остались проживать три кота, которые через вентиляционные отверстия заглядывают в комнаты соседей. По словам местных жителей, коммунальщики обещали навещать питомцев и кормить их, но пока не приходили. Коммунальные службы начали проверку конструкций в квартире. По данным издания, женщину через суд могут обязать привести перегородки в порядок. Она также должна оплатить за ЖКУ. Так, за свет женщина накопила долг в полмиллиона рублей.

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