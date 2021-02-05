Траты на модернизацию медицины в России сравнятся с тратами на СМИ

До 2026 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в России предполагается потратить 558 миллиардов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
По ее словам, в текущем году на эти цели выделят 100 миллиардов рублей, их них 89 миллиардов придутся на федеральный бюджет. Программа затронет более трех тысяч учреждений медицины и 40 миллионов российских граждан. В течение пяти лет, подчеркнула Голикова, предполагается закупить более 15 тысяч единиц оборудования.
Уровень расходов сравним, например, с субсидиями для государственных СМИ. В 2021 году на них также предполагается потратить порядка 100 миллиардов рублей, хотя еще год назад выделение средств предлагалось сократить.
Во второй половине 2019 года на провал в сфере первичного звена здравоохранения в России указывал президент страны Владимир Путин. Тогда он отметил, что для решения проблем выделено 237 миллиардов рублей.
В сентябре 2020 года Счетная палата отчиталась о том, что в 2019 году шесть из 15 показателей национального проекта «Здравоохранение», то есть 40 процентов, оказались не выполненными. При этом почти все деньги, ушедшие на проекты, были успешно израсходованы.