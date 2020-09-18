В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

В Министерстве финансов России опровергли информацию о сокращении расходов на дорогие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. Соответствующий комментарии главы ведомства Антона Силуанова приводится на официальном сайте.

Министерство заверило, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объеме, без сокращения финансирования. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 миллиарда рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 миллиарда рублей.

«Несмотря на изменившуюся ситуацию в экономике правительство России считает необходимым продолжить укрепление системы здравоохранения. В этом году мы значительно увеличили объемы финансирования этой сферы, это — приоритет расходов федерального бюджета и на следующий год», — заключил Силуанов.

Ранее РБК сообщил, что в проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов траты на эти лекарства снижены на 12 процентов. Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.