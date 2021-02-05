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ЛГБТ-сеть сообщила о похищении двух чеченцев в Нижнем Новгороде

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Фото: Магомед Чабаев / «Коммерсантъ»

Двух уроженцев Чечни похитили в Нижнем Новгороде и отправили в Гудермес. Об это сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на Российскую ЛГБТ-сеть.

По словам координатора организации Давида Истеева, их задержание неизвестными людьми в черной форме может быть связано с активностью в оппозиционном властям Чечни Telegram-канале.

По информации Российской ЛГБТ-сети, Салех Магамадов и несовершеннолетний молодой человек по имени Исмаил были задержаны силовиками 4 февраля в квартире, где они проживали. Один из них успел сделать звонок в организацию и попросить о помощи. После в квартире Магомадова и его друга адвокат обнаружил следы погрома, отметили в ЛГБТ-сети. Соседи рассказали, что ранее заметили в подъезде людей в черной форме.

За участие в якобы оппозиционной деятельности они уже были задержаны в апреле 2020 года. Магамадов и его друг подверглись пыткам, утверждает «Кавказский узел». Видео с их извинениями позже опубликовали в интернете. В июле 2020 года активисты российской ЛГБТ-сети помогли двум молодым людям сбежать из Чечни и перебраться в Нижний Новгород.

Давид Истеев сообщил «Кавказскому узлу», что сейчас не имеет связи с Исмаилом и Салехом. «Жалобы в следственный комитет поданы, планируем обращение к Татьяне Москальковой. Причины задержания никто не называет, в открытой базе розыска они не значатся. 5 февраля адвокат Александр Немов вылетает в Чечню», — отметил Истеев.

По его словам, одним из администраторов Telegram-канала, в оппозиционной деятельности которого обвиняют Магамадова, был человек близкий к Рамзану Кадырову. Он мог передать данные правоохранителям.

В декабре 2018 года на заседании постоянного Совета ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТ-сообщества, которых содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

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