52-летняя поп-звезда Кайли Миноуг впервые выйдет замуж

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Об этом сообщает издание The Mirror.

Женихом поп-звезды стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Эту новость подтвердила мачеха Соломонса, заявив журналистами следующее: «Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова». Пара начала готовиться к свадьбе, точное место и время проведения мероприятия пока не известны. Представители певицы не подтвердили помолвку.

В издании отметили, что после ряда романов Миноуг находилась в длительных романтических отношениях и планировала выйти замуж за артиста Джошуа Сасса в 2016 году. Тогда же выяснилось, что жених не был верен певице, и помолвка была расторгнута. В 2018 году поп-звезда начала встречаться с Соломонсом. Они познакомились через общих друзей.

В конце января этого года стало известно, что американская актриса Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя. Ранее российская певица Лолита Милявская призналась, что вступила в брак в шестой раз.