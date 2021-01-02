Лолита тайно вышла замуж в шестой раз

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж. Такое заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на НТВ, передает «Московский комсомолец» в субботу, 2 января.

Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.

«Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.

Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.

В августе прошлого года сообщалось, что бывший супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил информацию, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.

В июне Милявская обратилась в Басманный суд с иском к экс-супругу о его принудительном выселении из ее московской квартиры. Она также хотела лишить Иванова прописки, так как, по ее словам, он больше не проживает в апартаментах и не платит за коммунальные услуги.