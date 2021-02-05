Навальный и внук ветерана устроили перепалку в суде

Алексей Навальный (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко устроили перепалку на слушаниях по делу о клевете в Бабушкинском суде Москвы. Об этом сообщает РАПСИ.

Игорь Колесников, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что намерен обратиться к своему юристу. Ему не понравились высказывания подсудимого о том, что его семье «гореть в аду» и то, что они «торгуют дедушкой».

Внук ветерана спросил Навального, почему тот просто не извинится. Однако подсудимый продолжил кричать, что свидетель «торгует дедушкой».

«Алексей, у меня горло пересохло на вас кричать», — сказал в ответ Колесников и попросил у судьи стакан воды.

«Свидетель, я могу на вас кричать без всякого стакана», — заявил Навальный.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике, помимо него, снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.