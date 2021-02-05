Россия создаст уникальный сбивающий беспилотники противотанковый комплекс

Россия создаст уникальный многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который будет способен эффективно сбивать беспилотники. Об этом индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал РИА Новости.

Одзоев заявил, что для нового комплекса будут разработаны специальные комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами — тепловизионным и оптическим. Также будут улучшены и боеприпасы, в частности состав взрывчатых веществ.

По его словам, созданием первого в мире ПТРК подобного рода займется Конструкторское бюро приборостроения (КБП), которое входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех». Отмечается, что сейчас ни одна страна мира не обладает противотанковыми комплексами, которые могли бы уверенно сбивать малоразмерные и маневренные цели такие, как беспилотные летательные аппараты. Тем не менее некоторые ПТРК способны поражать достаточно крупные цели, например вертолеты.

Ранее Одзоев рассказал, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» способен «убивать» американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin. По его словам, созданная в госкорпорации «Арена-М», позволяет «перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху».