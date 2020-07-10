Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

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Вооруженные силы Украины провели стрельбы из противотанкового комплекса FGM-148 Javelin американского производства. Соответствующий ролик опубликован «Военным телевидением Украины» на YouTube.

В комментарии к видео отмечается, что под Ровно FGM-148 Javelin стрелял по мишени вместе с противотанковым ракетным комплексом «Стугна-П» украинской разработки.

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В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.

В июле 2020 года Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.

В сентябре 2019 года Popular Mechanics написало, что при надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.

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