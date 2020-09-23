На Украине пытались выстрелить из Javelin и не смогли

Украинские военные во время учений «Объединенные усилия-2020» попытались выстрелить из американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и не смогли, так как он не сработал. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залежного, из ПТРК не вылетела ракета. «Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», — сказал он.

Учения «Объединенные усилия-2020» проходят в Николаевской области. Основные задачи — наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности, пишет «Укринформ». В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.

В июле издание The Drive писало, что ПТРК Javelin обеспечит Украине способность «взрывать российские танки в Донбассе».

Начиная с 2015 года США предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов. За указанный период Вашингтон поставил Киеву, в частности, ценное медицинское оборудование, бронированные автомобили повышенной проходимости High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции Harris, патрульные катера типа Island, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и прочее.