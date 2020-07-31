В США собрались выделять Украине ежегодно 300 миллионов долларов военной помощи

Группа законодателей внесла в Сенат США законопроект о предоставлении Украине ежегодно 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, средства пойдут в том числе и на предоставление летального оружия. Помимо этого, США выделят четыре миллиона долларов на подготовку украинских офицеров.

На данный момент Украина в год получает от США около 250 миллионов долларов на военные цели. Сенаторы намерены закрепить эти обязательства в виде отдельного закона.

Законопроект также предусматривает назначение администрацией США специального посланника по Украине в качестве представителя страны на мирных переговорах в нормандском формате.

Ранее поступили сообщения о том, что начиная с 2015 года и вплоть до текущего включительно США предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов. За указанный период Вашингтон поставил Киеву, в частности, ценное медицинское оборудование, бронированные автомобили повышенной проходимости High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции Harris, патрульные катера типа Island, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и прочее.