Звезда «Гарри Поттера» сделал неожиданное признание о франшизе

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере сделал неожиданное признание о франшизе. По его словам, несмотря на то, что он снялся во всех восьми фильмах из цикла, большинство из них он не смотрел. Об этом Гринт рассказал в интервью изданию Variety.

32-летний актер признался, что видел только первые три части франшизы, однако после этого перестал их смотреть. При этом Руперт Гринт допустил, что ему все же придется посмотреть все фильмы серии. «Теперь, когда у меня есть дочь, мне, вероятно, придется смотреть их вместе с ней», — сказал звезда «Гарри Поттера».

Дочь Руперта Гринта родилась в мае 2020 года, а в ноябре он опубликовал в социальной сети совместное фото с ней и заявил, что дал девочке имя Wednesday, что переводится с английского как «среда». Причину выбора такого необычного имени для дочери Гринт не объяснил.

Ранее Гринт объявил об уходе из кино, поскольку рождение ребенка заставило его задуматься о смене профессиональной деятельности. Артист также отметил, что ранняя известность стала его главной проблемой. Ему до сих пор некомфортно быть знаменитым, но он остается «бесконечно благодарен» преданным фанатам серии фильмов о Гарри Поттере.