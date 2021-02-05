Телеведущая рассказала о смерти матери и довела коллег до слез

Ведущая британского ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») Шарлин Уайт (Charline White) рассказала о смерти матери. Ее воспоминания о борьбе с депрессией довели коллег до слез, пишет The Mirror.

С трудом сдерживая эмоции, Уайт вспомнила о том, как тяжело ей было пережить потерю близкого человека. Женщине удалось смириться с этим лишь много лет спустя, когда она была беременна первым ребенком. Ей помог психотерапевт, к которому она пошла по совету друга.

«Кажется, все, что я делала в течение трех сеансов — просто плакала. Плакала, делилась воспоминаниями о моей маме и снова плакала. И когда я закончила эти три сеанса, эта ужасная тяжесть внезапно отпустила меня, и мне показалось, что теперь я могу стать матерью», — рассказала Уайт. Она добавила, что держаться за горе может быть вредно, ведь оно влияет на каждый аспект жизни человека.

Пока Уайт говорила, операторы периодически показывали в кадре остальных ведущих передачи. Коллеги телеведущей вытирали слезы и пытались не разрыдаться в эфире. Эмоциональный момент также вызвал отклик у зрителей. Некоторые из них написали в Twitter, что расплакались при просмотре программы.