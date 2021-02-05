Телеведущая рассказала о результатах долгого отказа от алкоголя

Телеведущая и звезда реалити-шоу Кэти Прайс (Katie Price) рассказала, что уже больше года не пьет алкоголь. О результатах долгого отказа от вредной привычки она сообщила в эфире радиостанции FUBAR Radio, сообщает Daily Mirror.

42-летняя британка отметила, что «теперь снова чувствует себя собой». «Я не выпивала совсем. И теперь я забыла, что это значит выпивать. А ведь это совсем не похоже на меня, так как я достаточно социально активный человек и все в таком духе», — подчеркнула она.

По словам Прайс, оглядываясь в прошлое, когда она регулярно злоупотребляла алкоголем, телеведущая испытывает чувство стыда от своих действий. «Боже мой, я ведь совсем другой человек сейчас. Как так получилось?» — описала звезда реалити свои эмоции от перемен в состоянии.

Она констатировала, что за этот год регулярно слышала от людей о невозможности исправить себя и изменить своим привычкам. «И знаете, в итоге я доказала им всем обратное. Я всегда наготове, полностью сфокусирована на работе. И людей это бесит, ведь теперь я крайне деятельна», — заключила Прайс.

Ранее телеведущая Ксения Собчак вспомнила, как однажды поняла, что ей стоит ограничить употребление алкоголя. Она пояснила, что утром ее не пустили в ресторан в центре Москвы, несмотря на известность. Это стало для нее поводом задуматься о том, как она выглядит.