Собчак вспомнила об ощущении себя «на дне»

Телеведущая Ксения Собчак в интервью с актером Никитой Ефремовым вспомнила о том, как однажды поняла, что ей стоит ограничить употребление алкоголя. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Собчак.

Ведущая попросила Ефремова описать момент, когда он почувствовал, что достиг дна, и поделилась аналогичным воспоминанием. «Я там и выпивала, и всякое в жизни было, но ощущения зависимости никогда не рождалось», — отметила Собчак и добавила, что один эпизод в жизни заставил ее подумать, что ей необходимо изменить образ жизни.

«Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан "Пушкин", и меня туда не пускают, при том что я уже известный человек», — рассказала ведущая. По ее словам, после того, как ее не пустили в ресторан, «как бомжа», она осознала, что находится на дне.

Ранее Собчак подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Собчак живьем». В заявке указано, что товарный знак регистрируется сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг. Это позволит превратить в бренд фамилию Собчак и продавать под ним в том числе парфюмерию, косметику и моющие средства.