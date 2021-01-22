Собчак превратится в бренд

Телеведущая Ксения Собчак подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Собчак живьем», сообщает агентство «Москва».

В заявке указано, что товарный знак регистрируется сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг. Это позволит превратить в бренд фамилию Собчак и продавать под ним в том числе парфюмерию, косметику и моющие средства.

По данным Роспатента, заявка на регистрацию бренда подана самой Собчак. С 8 февраля 2012 года по 18 октября 2017 года она вела на телеканале «Дождь» ток-шоу с таким названием.

Еще под маркой «Собчак живьем» можно будет продавать средства для ухода за животными, электрические ошейники для дрессировки, а также ювелирные изделия, канцтовары и нефть.

Ведущая дополнительно внесла в документацию такие товары, как бюстгальтеры и спорттовары, услуги коммерческого лоббирования и конкурентной разведки, съемку фильмов и передач с возможностью их онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что на Собчак написали жалобу в прокуратуру из-за ролика на YouTube, в котором она негативно высказалась в адрес лиц без иммунитета к COVID-19. Автор заявления посчитал, что телеведущая разжигает ненависть к людям без антител.