Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в рекламе подделок, опубликованные в нескольких Telegram-каналах после ее видео о компании, занимающейся поставками мебели из Китая в Россию. Критикам Собчак ответила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Для лохов разъясняю еще раз: подделка — это когда условная Ксения Бородина рекламирует "Биркин" как настоящий, и при этом "как на настоящем" "Биркине" написано заветное Hermes», — написала уличенная в рекламе подделок Собчак.

По словам ведущей, дизайн — это непатентуемая вещь, поэтому работающие на широкую аудиторию компании иногда копируют дорогие дизайнерский вещи. «Не все могут позволить себе Porada и Baxter, и если в Китае "вдохновились" и сделали похожее — так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване», — добавила ведущая. В заключение Собчак написала, что в китайских аналогах дизайнерской мебели нет ничего стыдного, и призвала своих оппонентов «учить матчасть».

Реклама китайской мебели была интегрирована в интервью с актером Никитой Кукушкиным, опубликованном на YouTube-канале Собчак 6 января. В течение нескольких минут ведущая рассказывала о достоинствах компании, которая занимается поставками мебели из Китая в Россию.

Призывая своих зрителей сделать заказ, Собчак показала дизайнерский диван и сообщила, что в России он стоит 800 тысяч рублей. Если же заказать точно такой же диван в Китае, то он, по словам ведущей, будет стоить в четыре раза меньше — 200 тысяч рублей. «За такую кровать в России вы заплатите больше 500 тысяч рублей, а в Китае — 60 тысяч», — также сказала ведущая и отметила, что такую выгоду «даже школьнику понять по силам».

После публикации рекламный ролик высмеяли в нескольких Telegram-каналах. В частности, в канале о дизайне «Коленки Муравиной» обвинили Собчак в том, что она рекламирует фейки, и добавили, что в будущем ожидают от ведущей рекламы поддельных сумок.