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Собчак провозгласила себя «человеком высшей расы»

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Фото: @xenia_sobchak

Ведущая Ксения Собчак провозгласила себя «человеком высшей расы» из-за наличия антител в организме после перенесенного коронавируса. Таким образом она прокомментировала в Telegram-канале сообщения о нахождении на мероприятии после 23:00, что запрещено московскими властями.

«Еще как нарушаю — с удовольствием. Но только потому что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев», — написала ведущая. При этом Собчак призналась: в последнее время она осознала, что дома «тоже может быть очень хорошо».

Журналистка добавила, что рада возможности бывать в городе в разных заведениях, так как в Европе «реально все закрыто». Она заключила, что ситуация с больницами в столице позволяет «не закрывать нас на тотальный локдаун и не разрушать экономику малого бизнеса».

Ранее Собчак объяснила поклонникам, почему не носит защитную маску на фотографиях, сделанных в одном из петербургских театров. Тогда она также сообщила о наличии антител, указав, что может ходить без защиты «везде и всегда ближайшие полгода».

Согласно мерам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах и заведениях с караоке запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 06:00.

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