На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорблений людей без антител

На телеведущую Ксению Собчак написали жалобу в прокуратуру из-за ролика на YouTube, где она затронула тему падемии коронавируса. Об этом блогер рассказала в сторис Instagram-аккаунта.

Так, 27 декабря 2020-го Собчак представила музыкальный клип «Антитела», где она, высмеивая новые порядки, негативно высказывается в адрес людей без иммунитета к COVID-19. В частности, телеведущая употребляла такие слова, как «шваль», «гнида» и «глисты».

«Себя же (используя местоимения "мы", "наши", "нас") гражданка Собчак относит к "элите", "избранным" на основании того, что "мы же лучше, у нас есть антитела"», — утверждает неизвестный в письме. Кроме того, в клипе демонстрируются сцены насилия, в частности, взаимные убийства.

Таким образом автор заявления пришел к выводу, что телеведущая разжигает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител — и призывает к дискриминационным мерам в отношении этих граждан. Он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Обожаю такие письма счастья», — написала Собчак, прикрепив скриншоты соответствующего заявления.

Ранее телеведущая провозгласила себя «человеком высшей расы» из-за наличия антител в организме после перенесенного коронавируса. Таким образом она прокомментировала сообщения о нахождении на мероприятии после 23:00, что запрещено московскими властями.