Сын Собчак посмотрел «Голубой огонек» и удивился новому слову

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала сына Платона после того, как он посмотрел новогоднюю развлекательную программу и узнал новое слово. Фотографией удивленного ребенка она поделилась в Instagram.

На опубликованном Собчак снимке видно, что мальчик сидит за праздничным столом и держит в руках вилку. Он смотрит не в кадр, а в сторону, при этом у него приоткрыт рот. Телеведущая рассказала пользователям, что именно удивило ее сына. «Когда впервые увидел "Голубой огонек" и узнал слово "доедалки"», — написала под публикацией Собчак.

В комментариях под постом подписчики восхитились внешностью Платона и отметили его сходство с дедушкой Анатолием Собчаком, а другим показалось, что ребенок похож на отца — актера Максима Виторгана. Некоторые пользователи также обратили внимание на манеры мальчика и сравнили его с «царским отпрыском».

В декабре Ксения Собчак показала подписчикам новогоднюю елку, которую поставила дома перед праздниками. Телеведущая доверила процесс профессиональным декораторам и выбрала дерево, украшенное в бирюзово-зеленой гамме с торчащими ветками и блестящими нитями. Тогда Собчак отметила, что осталась довольна результатом.