Собчак заступилась за заблокированного в соцсетях Трампа

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за действующего президента США Дональда Трампа, аккаунты которого в Facebook, Instagram и Twitter были ранее заблокированы. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Она раскритиковала американские соцсети за цензуру, которой они, по ее мнению, подвергли президента США. «Это за гранью добра и зла. Это самый настоящий Роскомнадзор в действии. Только еще страшнее», — написала Собчак.

Телеведущая отметила, что соцсети не являются государственными органами, решения которых можно пытаться оспаривать в суде. В случае Трампа получается, что частная компания пытается продвигать «тех, кто угоден», и блокировать мнения тех, кто мешает, пишет Собчак.

По ее мнению, в заявлениях Трампа в соцсети не было призывов к насилию, а только высказывалось его личное мнение.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа — предварительно на 12 часов, но не сообщает когда именно он будет разблокирован. Соцсеть также пригрозила постоянной блокировкой его аккаунта. Позднее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунт президента в этой социальной сети оставят заблокированным еще не менее чем на две недели, то есть дольше, чем до конца его президентского срока.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.