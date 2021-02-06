В России назвали срок разгрома Польши в случае войны

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков назвал возможный срок разгрома Польши в случае вероятной войны. Соответствующий комментарий эксперта приводит РИА Новости.

«Российские Вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли», — заявил специалист.

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По его мнению, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по боевому потенциалу в три раза уступают российским ракетным комплексам «Искандер». «[MIM-104] Patriot тоже значительно уступают нашей [зенитной ракетной системе] С-400. [Истребитель пятого поколения] F-35 [Lightning II] — да, великолепная машина, но стоимость запредельная», — добавил эксперт.

Таким образом зампрезидента РАРАН по информационной политике прокомментировал сообщения прессы, в которых заявлялось о проведенном Варшавой моделировании гипотетического конфликта с Москвой, по итогам которого польская столица была сдана российской стороне на четвертые сутки войны.

В декабре 2020 года Сивков спрогнозировал «локальное столкновение» России с НАТО из-за Украины и Приднестровья.