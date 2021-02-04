Польша устроила репетицию войны и проиграла на четвертый день

Польша устроила репетицию войны на учениях местной армии «Зима-20» и проиграла на четвертый день. Об этом сообщает Super Express.

По информации издания, на учениях предполагалось, что условный противник напал на Польшу с восточной границы (она делит ее с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой). Согласно плану маневров, армия должна была принять удар с восточного фланга и держать оборону 22 дня.

Однако в результате «войны» Варшаву окружили на четвертый день, а города Люблин и Белосток сдали без боя. Командиры ряда дивизий отказывались выполнять некоторые приказы, «потому что они были непонятны». Издание отмечает, что в результате Польша также лишилась стратегических портов, а передовые подразделения армии остались без 60-80 процентов личного состава. Отмечается, что ситуация сложилась «даже хуже, чем в 1939 году».

«К счастью, это были просто учения. Я надеюсь, что из этой неудачи сделают выводы», — рассказал Super Express один из командиров.

В декабре 2020-го немецкий генерал и начальник штаба Сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки рассказал, что в ответ на «российскую угрозу» НАТО разместило боевые группы в Польше и трех странах Балтии. Кроме того, по его словам, в Европе готовятся к возможному конфликту с Россией и регулярно отрабатывают различные сценарии развития событий.

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