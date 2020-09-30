В России раскрыли места «ядерного скальпеля»

Использование США тактического ядерного оружия возможно в нескольких локальных конфликтах. О возможных местах применения данного оружия в «Военно-промышленном курьере» пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Вероятность использования ядерного оружия в мировой войне если и не исключена, то чрезвычайно мала в силу понимания всеми сторонами того факта, что подобный сценарий поставит под угрозу выживание всего человечества. Однако нельзя исключить возможности задействования его в локальных конфликтах», — уверяет автор.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В публикации, получившей название «Ядерный скальпель», утверждается, что Вашингтон может решиться на применение ядерного оружия, в частности, в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. «Также существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников против Ирана. В случае такого развития ситуации получится достаточно масштабная локальная война», — пишет доктор наук.

В феврале 2018 года Сивков выступил с инициативой создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов. В ноябре 2017 года доктор наук предложил России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».