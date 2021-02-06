Вирусолог назвал условие для третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России возможна в том случае, если в страну попадут новые штаммы патогена, обнаруженные в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Такое условие в разговоре с URA.RU назвал завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, вторая волна заболеваемости COVID-19 еще не закончилась: в настоящее время можно говорить лишь об устойчивом снижении этого показателя. «В течение февраля и марта должен ожидаться дальнейший спад, но это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы (...), которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна», — предупредил вирусолог.

В то же время инфекционист Николай Малышев отметил, что третьей волны COVID-19 бояться не стоит, так как в России проходит вакцинация населения. «Более того, к началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие», — спрогнозировал специалист.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что вероятность третьей волны в апреле все еще остается. «Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70 процентов населения будут привиты», — объяснил он.

5 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко констатировал отступление пандемии COVID-19 в России. Так, число пациентов с коронавирусом в России за последние три недели снизилось на 30 процентов, отметил Мурашко. По его словам, уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.