Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в тексте указа главы государства.

Президент России также наградил орденом художника Валерия Фокина «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства».