У актрисы сгнил кончик носа после пластической операции

Китайская актриса и певица Гао Лю сделала пластическую операцию, после которой у нее почернел и сгнил кончик носа. Об этом пишет Daily Star.

24-летняя звезда, снявшаяся в нескольких китайских фильмах и телепрограммах, пошла в клинику, где ей сделали «микрокоррекцию», чтобы изменить форму носа. Операция длилась четыре часа. Как впоследствии выяснилось, клиника не была уполномочена проводить эту процедуру. В результате Гао Ли попала на два месяца в больницу с некрозом кончика носа и синяками.

Из-за этого актрисе пришлось отменить ряд съемок, ей грозит потеря еще двух миллионов юаней (22,5 миллиона рублей) после нарушения обязательств по контрактам. Кроме того, девушке придется год, чтобы сделать новую операцию по восстановлению тканей. Также китайская звезда намерена потребовать у клиники компенсацию.

Ранее сообщалось о 16-летней школьнице из Китая, которая сделала около 100 пластических операций за несколько лет, чтобы достичь внешности своей мечты. С 13 лет с помощью процедур девушка изменяла свое лицо ради сходства с куклой. Склонность к операциям она объясняет природными несовершенствами своего лица и травлей одноклассников: по мнению школьницы, ее глаза были слишком маленькими, а нос, напротив, непропорционально большим.