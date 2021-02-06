Полиция перекрыла центр Петербурга

В Петербурге по требованию МВД закрыты станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по транспорту.

Отмечается, что также по требованию полиции приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Ограничения действуют с 13:00.

Городские власти пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в суды Москвы за две недели поступило 4908 административных дел на участников несанкционированных акций. С 23 февраля судами в Москве рассмотрено более 2100 дел, остальные находятся в производстве. Арестовано 972 человека, оштрафовано 1232 протестующих.

В Петербурге суды рассмотрели 1430 административных дел против задержанных на протестах. 354 жителя арестованы, 659 человек получили штраф, двое приговорены к обязательным работам.

Акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в крупных российских городах 23, 31 января и 2 февраля.