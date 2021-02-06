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В Петербурге открыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект»

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Фото: Twitter

В Санкт-Петербурге станцию метро «Невский проспект» открыли для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает городской комитет по транспорту в своем Telegram-канале.

«В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее 6 февраля сообщалось, что по требованию МВД закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект». Также по требованию полиции приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам.

Газета «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном сообщала, что ограничения связаны с сообщениями в Telegram-каналах о призывах выходить на новую протестную акцию в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Несогласованные митинги прошли в крупных российских городах 23, 31 января и 2 февраля.

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