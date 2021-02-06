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Собчак и Дудь получили премии в области веб-индустри

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве в пятницу, 5 февраля, прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии за лучшие российские интернет-проекты года. Ведущими стали Иван Ургант и Александр Гудков, передает «Комсомольская правда».

Лучшим интервьюером года жюри признало ведущую шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube Ксению Собчак.

По информации издания, во время мероприятия Собчак находилась в командировке, поэтому не присутствовала на награждении. Однако она записала видеообращение, в котором прокомментировала новость. «Безумно приятно ее получить. Ждите новый документальный фильм, он будет на важную тему, связанную с религией», — сказала она.

Награду в номинации «Лучший документальный онлайн-проект» получил журналист Юрий Дудь за фильм «Как устроена IT-столица мира», вышедший на его YouTube-канале «ВДудь». Премия за тревел-проект года досталась видеоблогеру и телеведущему Антону Пушкину. Лучшим познавательным интернет-проектом года стал канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.

Кроме того, жюри назвало онлайн-событиями года сериал «Чики» и «Перевал Дятлова». Лучшим веб-сериалом был признан «Внутри Лапенко». «Прорывом года» стала журналистка Алена Жигалова, а лучшим развлекательным онлайн-шоу — «Что было дальше». Кроме того, жюри наградило за «первый смелый разговор о пандемии» Антона Красовского.

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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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