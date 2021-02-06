Собчак и Дудь получили премии в области веб-индустри

В Москве в пятницу, 5 февраля, прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии за лучшие российские интернет-проекты года. Ведущими стали Иван Ургант и Александр Гудков, передает «Комсомольская правда».

Лучшим интервьюером года жюри признало ведущую шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube Ксению Собчак.

По информации издания, во время мероприятия Собчак находилась в командировке, поэтому не присутствовала на награждении. Однако она записала видеообращение, в котором прокомментировала новость. «Безумно приятно ее получить. Ждите новый документальный фильм, он будет на важную тему, связанную с религией», — сказала она.

Награду в номинации «Лучший документальный онлайн-проект» получил журналист Юрий Дудь за фильм «Как устроена IT-столица мира», вышедший на его YouTube-канале «ВДудь». Премия за тревел-проект года досталась видеоблогеру и телеведущему Антону Пушкину. Лучшим познавательным интернет-проектом года стал канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.

Кроме того, жюри назвало онлайн-событиями года сериал «Чики» и «Перевал Дятлова». Лучшим веб-сериалом был признан «Внутри Лапенко». «Прорывом года» стала журналистка Алена Жигалова, а лучшим развлекательным онлайн-шоу — «Что было дальше». Кроме того, жюри наградило за «первый смелый разговор о пандемии» Антона Красовского.