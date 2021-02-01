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Перешедший с Первого канала на НТВ ведущий рассказал о просмотре Дудя и Собчак

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Антон Привольнов
Антон Привольнов
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, перешедший на НТВ, назвал своих любимых блогеров. В интервью Starhit он также рассказал, какие зарубежные и российские телеведущие ему интересны.

«Канал [Юрия] Дудя нравится. У [Ксении] Собчак могу глянуть выпуск, если герой интересен. Но последнее время как-то не совпадало. Интервью [Ирины] Шихман периодически тоже слушаю», — отметил он.

По словам Привольнова, перечисленных блогеров он просматривает относительно регулярно, но так как он в настоящее время учится на медиаменеджера параллельно с работой, то многое в интернете посмотреть не успевает.

Ведущий подчеркнул, что из зарубежных коллег ему интересны Опра Уинфри и Ларри Кинг. «Напишите, что мой любимый российский телеведущий Николай Дроздов. Николай Дроздов forever! Очень он мне симпатичен», — заключил Привольнов, говоря о предпочтениях среди российских коллег.

Ранее Привольнов объяснил свое решение уйти в ток-шоу на телеканале НТВ. Он назвал переход на НТВ поворотным моментом в своей карьере на телевидении и пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое, а жанр ток-шоу ему очень нравится.

Антон Привольнов заменил телеведущего Александра Колтового. Соведущая проекта Лера Кудрявцева отметила, что прежде не была знакома с новым коллегой. Первые выпуски программы Привольнову пришлось вести в одиночку, так как Кудрявцева сломала крестец незадолго до начала съемок нового выпуска.

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