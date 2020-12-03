Погибшему в катастрофе ведущему НТВ подобрали замену

Погибшему в авиакатастрофе ведущему НТВ Александру Колтовому подобрали замену — вести ток-шоу «ДНК» будет российская актриса Анна Казючиц. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По информации пресс-службы, выпуски с новой ведущей начнут выходить в эфир с 14 декабря. Артистка подчеркнула, что знакома с передачей и раньше принимала в ней участие в качестве эксперта.

«Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — добавила Казючиц. При этом на НТВ добавили, что вместе с новыми выпусками будут транслироваться и повторы предыдущих программ с погибшим ведущим.

Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, которая также скончалась. По предварительной версии, причиной крушения стала поломка самолета — в момент падения не работал винт.

41-летний Колтовой вел на НТВ ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой). Его карьера на телевидении началась с участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом». Ток-шоу «ДНК» выходит на НТВ с апреля 2018 года. В программе участвуют российские семьи, которые желают установить родство с помощью генетического теста.