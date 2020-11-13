Стало известно о состоянии разбившегося с ведущим НТВ на борту самолета

Самолет, в результате крушения которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, был почти новый. Журналист с товарищами намеревались его купить. Об этом стало известно из интервью друга погибшего Николая Лукина с телеканалом «Москва 24» .

По его словам, товарищи вместе с еще одной девушкой, с которой они вместе учились, уже оформили договор купли-продажи на воздушное судно. Однако регистрация до конца завершена не была.

«Налет на момент приобретения у самолета был порядка 430 часов, то есть по меркам авиации это почти новый самолет», — отметил Лукин, добавив, что сам в последний раз летал на нем 27 октября. Кроме того, перед каждым вылетом судно досматривали, проверяли уровень всех жидкостей.

Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером в субботу, 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, она также погибла. Основной версией трагедии стала поломка судна, так как при крушении у него перестал работать винт.

41-летний Колтовой вел на НТВ ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой). Его карьера на телевидении началась с участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом».