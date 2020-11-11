Названа главная версия крушения самолета с ведущим НТВ

Поломка самолета считается главной версией крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым, так как в момент падения не работал винт. На сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте неисправность назвали основным фактором, который привел к трагедии.

По данным следователей, Колтовой самостоятельно заправил легкомоторный самолет топливом. Его образцы изъяли из ангара. Также с места крушения взяли образцы грунта для проведения экспертизы.

На видеозаписях из аэродрома «Мячково», откуда взлетал ведущий, видно, что пилот не сразу смог запустить двигатель самолета. Согласно показаниям очевидцев и полученным видеозаписям, винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, а масляный бак был пуст.

Поэтому техническая неисправность воздушного судна является приоритетной версией Следственного комитета на данный момент. Сотрудники ведомства изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании самолета.

Церемония прощания с телеведущим состоится в субботу, 14 ноября, в большом зале Хованского крематория. Как сообщает телекомпания НТВ, она начнется в 12:00.

Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером в субботу, 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, она также погибла. 41-летний Колтовой вел на НТВ ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой). Карьеру на телевидении он начал строить после участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом».