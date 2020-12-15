Заменившая погибшего ведущего НТВ рассказала о попадании на телевидение

Новая ведущая шоу «ДНК» актриса Анна Казючиц, заменившая погибшего в результате крушения легкомоторного самолета Александра Колтового, рассказала в интервью «Телепрограмме» о том, как попала на телевидение.

По словам Казючиц, приглашение на кастинг ведущих стало для нее неожиданностью. Артистка отметила, что решила не говорить о пробах никому из близких, кроме мужа. После того как НТВ сделал официальное заявление и назвал Казючиц новой ведущей шоу «ДНК», родственники поддержали ее.

Актриса добавила, что очень уважительно относилась к Колтовому, и подчеркнула, что за годы работы на телевидении его полюбили зрители. «Надеюсь, что смогу подхватить его громкую ноту и что у меня получится быть достойной ведущей программы "ДНК"», — заключила ведущая.

О том, что Казючиц заменит Колтового, стало известно в начале декабря. Она подчеркнула, что знакома с передачей и раньше принимала в ней участие в качестве эксперта. При этом на НТВ добавили, что вместе с новыми выпусками будут транслироваться и повторы предыдущих программ с погибшим ведущим.

Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером 7 ноября. Вместе с ведущим на борту была женщина, которая также скончалась. По предварительной версии, причиной крушения стала поломка самолета — в момент падения не работал винт.