Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ

Следователи определили основные версии крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В числе возможных причин инцидента названы ошибка пилотирования и техническая неисправность машины, а именно двигателя. Эксперты завершают следственные действия на месте крушения возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы (Московская область).

Катастрофа с участием легкомоторного самолета Cessna, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером в субботу, 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась его жена, они оба погибли. Телеканал НТВ также подтвердил гибель ведущего вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что Колтовой во время полета сообщил о неполадках с двигателем, после чего начал искать место для аварийной посадки, однако самолет загорелся. Очевидец рассказал, что машину болтало в воздухе в разные стороны, она сгорела за считаные минуты. Перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые проверки.