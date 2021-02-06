Россиянин нашел обручальное кольцо в буханке хлеба

Житель города Давлеканово в Башкирии нашел в буханке обручальное кольцо из золота 583 пробы. Об этом пишет местная газета «Асылыкуль».

Россиянин по имени Владимир встретился со своим приятелем Николаем, чтобы решить некоторые дел и заодно передал ему хлеб. Вечером во время ужина Николай обнаружил в буханке украшение. Мужчине удалось выйти на поставщика хлебобулочного изделия. Владелицей кольца оказалась сотрудница хлебопекарни, которая сняла его перед началом рабочей смены, а во время работы нечаянно смахнула его в тесто.

Ранее сообщалось, что мусорщик из турецкого города Бурса нашел кошелек, который год назад потеряла работница сферы здравоохранения из английского города Харлоу, графство Эссекс. Британка никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров от нее.