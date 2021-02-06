Украинцам предсказали африканские зарплаты

Экономист Юрий Гаврилечко заявил, что прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, являются фантастикой и предрек гражданам страны африканские зарплаты. Об этом он написал он в статье для портала «Главред».

Как отметил экономист, Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Он подчеркнул, что единственное, что поддерживало граждан в «более-менее вменяемом состоянии», — это агросектор.

Экономист предсказал, что с нынешней структурой производства в стране можно обеспечить работой лишь пять-семь миллионов украинцев. Более того, эксперт указал на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства. «В ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши», — считает он.

Гаврилечко отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте осталась прежней. Кроме того, Украина стала единственной страной из государств бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.

По мнению экономиста, причина такого явления в политике «что-то продать, чтобы стало лучше». Он отметил, что украинцев ждет падение до уровня беднейших африканских стран.

В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев предсказал сокращение пенсионных выплат в стране в полтора раза из-за продолжающегося демографического кризиса. По его словам, в ближайшие десять лет на Украине будет сокращаться число людей трудоспособного возраста, с чьих зарплат пополняется пенсионный фонд.