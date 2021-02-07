Умер победивший Мохаммеда Али боксер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA, американский боксер Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал BoxingScene.

В течение последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда.

Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Он получил всемирную известность после того, как победил Мохаммеда Али в феврале 1978 года. Тогда Али этим поединком планировал завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. В итоге Спинкс одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал завершать карьеру и в сентябре 1978 года победил Спинкса единогласным решением судей. Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

В сентябре 2013 года бывший чемпион мира по боксу американец Кен Нортон, в 1973 году победивший Мохаммеда Али, скончался в возрасте 70 лет. В 1977 году Спинкс, владевший чемпионским титулом, отказался от боя с Нортоном ради поединка с Али. WBC лишила Спинкса и передала титул чемпиона Нортону, который вскоре лишился звания, уступив Холмсу.