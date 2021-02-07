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В России за день умерли 432 пациента с коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за прошедший день скончались 432 пациента с COVID-19. Это минимум с начала 2021 года, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей за день произошло в Москве — умерли 64 зараженных. Далее идут Санкт-Петербург (39) и Московская область (33).

В 2021 году антирекорд по суточной смертности пришелся на 21 января, когда скончались 612 инфицированных. Общее число умерших зараженных за все время эпидемии в стране составило 76 661 человек.

Всего зафиксировано 3 967 281 фактов инфицирования. 3 456 210 человек уже поправились, в том числе 19 884 — за последние сутки.

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