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США предрекли стремительное распространение британского штамма коронавируса

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Фото: MARCO BELLO / Reuters

Ученые предрекли США стремительное распространение британского штамма коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на еще не опубликованную работу американских исследователей.

Специалисты выяснили, что данная мутация вируса активно распространяется по территории страны. Так, темпы ее распространения превышают аналогичные показатели других штаммов коронавируса на 35-45 процентов. Ученые считают, что такими темпами британский штамм быстро станет доминирующим в США. Они призвали правительство США принять срочные меры для того, чтобы свести смертность и заболеваемость к минимуму.

Ранее сообщалось, что почти каждый четвертый американец хотел бы отказаться вакцинироваться от коронавируса. Согласно данным опроса, еще 50 процентов респондентов заявили, что готовы сделать прививку при первой возможности, а 6 процентов опрошенных уже привились.

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