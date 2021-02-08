Суд арестовал спонсора ФБК по делу об афере на 30 миллионов рублей

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Александра Хоменко — спонсора Фонда борьбы с коррупцией ( включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и главы компании «Строй инжиниринг». Об этом в понедельник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь суда.

Хоменко обвиняется в совершении трех преступлений, которые квалифицированы по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В результате этого, как утверждают в Следственном комитете России (СКР), из бюджета Московской области было похищено более 30 миллионов рублей.

Поскольку в настоящее время Хоменко объявлен в международный розыск, арест избран ему на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента его экстрадиции в Россию.

30 января официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Александр Хоменко, который скрывается на территории Украины, объявлен в международный розыск. По версии следствия, Хоменко в 2017-2019 годах руководил фирмами, с которыми Сергиево-Посадский социально-экономический техникум заключил десять госконтрактов на капитальный ремонт здания.

Утверждается, что Хоменко «ввел в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ». Всего, утверждает СКР, из бюджета Московской области таким образом было похищено более 30 миллионов рублей.