Спонсора ФБК объявили в международный розыск

Спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; организация признана иностранным агентом), главу компании «Строй инжиниринг» Александра Хоменко объявили в международный розыск. Об этом Ленте.ру сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

По версии следствия, Хоменко в 2017-2019 годах руководил фирмами, с которыми Сергиево-Посадский социально-экономический техникум заключил десять госконтрактов на капитальный ремонт здания. Утверждается, что Хоменко «ввел в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ».

Всего, утверждает СК, из бюджета Московской области таким образом было похищено более 30 миллионов рублей. В отношении Хоменко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества.

Сейчас Хоменко скрывается на территории Украины.

Ранее 30 января сообщалось, что бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Суд также заочно арестовал Солдатову и поместил ее под стражу. По версии следствия, она заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных государством на борьбу с коронавирусом.